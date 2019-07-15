«علامات رحّالة».. جولة عبر 9 أعمال فنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم المحليّة في أبوظبي، اقتراب ختام معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، الذي يستكشف أصول 6 من أكثر الأبجديات تأثيراً في التاريخ على مستوى المنطقة، بالتعاون مع مؤسّسة خط، مستعرضاً الدور المهم الذي لعبته النصوص القديمة في رسم وصون الهوية الثقافية لحضارات منطقة الشرق الأوسط.

ويصطحب المعرض زواره في رحلة عبر تسعة أعمال تكليف فنية جديدة بالكامل، تخوض في غمار تاريخ وحضارات الشرق الأوسط، مسترشدة بالنصوص العتيقة مثل الخط الفينيقي، التدمري، النبطي، والعربي المبكر، بأسلوب يعكس رؤية القيّمة الفنية الدكتورة هدى سميتسهوزن أبي فارس، المدير المؤسس لمؤسّسة خطّ ودار نشر خط بوكس.

أعمال جديدة

ويستعرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» أعمالاً جديدة مكلّفة لفنانين ومصممين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، تتأمل نصوصاً وقوالب يجمع بينها مفهوم «الرحالة المعاصرين»، وتتنوع ما بين تكوينات فنية، وحلي ومجوهرات، وأزياء، ومنسوجات، وقطع أثاث، وتصميم المنتجات، وفنون الخزف. معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» من تقديم وإنتاج معرض421، ويستمر في فتح أبوابه للجمهور حتى 28 يوليو 2019.