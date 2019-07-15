«بي تي إس» الكورية تغني في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

تحيي فرقة «بي تي إس» لموسيقى البوب الكورية حفلها الأول في المملكة العربية السعودية أكتوبر المقبل، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وسيمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف»، التي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية لكونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال ذلك شهر واحد، ما عزز مكانة «بي تي إس» كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

وقد سجّلت فرقة «بي تي إس» العالمية نجاحاً ملفتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت حوالي 25 مليون استماع على منصة «أنغامي»، التي تُعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت فرقة «بي تي إس» جولتها العالميّة «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف» يوم 4 مايو الماضي بإحياء حفل في ملعب «روز بول» بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم توجّه أعضاء الفريق لإحياء حفلات أخرى في كل من ملعب «سولجر فيلد» في شيكاغو بولاية إلينوي، وملعب «ميتلايف ستاديوم» في منطقة إيست راذرفورد بولاية نيو جيرسي، وملعب «أليانز باركي» في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وملعب «ويمبلي» في لندن بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى «استاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس. كما أحيت الفرقة أخيراً حفلاً موسيقياً في ملعب «يانمار ناغاي» بمدينة أوساكا باليابان، وحفلاً آخر خلال هذا الشهر في ملعب «شيزوكا ستاديوم» بمدينة شيزوكا اليابانية.