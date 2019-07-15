وزارة الثقافة تُطلق فعاليات مخيمها الصيفي

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة رسمياً فعاليات المخيم الصيفي الثقافي، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في مناسبة خاصة أقيمت في مركز عجمان الثقافي، حيث تضمنت فعالية الإطلاق جولة تفقدية في أرجاء المركز الثقافي والاطلاع على مجريات ورش العمل الإبداعية التي يقدمها نخبة من المدربين المحترفين في مختلف الفنون الإبداعية.

تنوّع

وقال رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «اطلعنا اليوم على ورش العمل التي تقام ضمن المخيم الصيفي التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مركز عجمان الثقافي بناء على دعوة كريمة من الوزارة، ولمسنا من خلال الزيارة أن مثل هذه المخيمات والورش بما تتضمنه من برامج غنية تسهم في بناء قاعدة ثابتة من الشباب الطموح، ليكونوا نواة فعالة في خدمة مجتمعهم وأوطانهم».

وأضاف: «أن ورش العمل خلال المخيم الصيفي تمتاز بالتنوع، فهي تلبي رغبات الشباب على اختلاف فئاتهم، وهو الأمر الذي يسهم في نجاحها»، مشيراً إلى أن مثل هذه المخيمات الصيفية تسهم في حفظ الشباب وبناء خبراتهم ومعارفه المستقبلية، لذلك لا يسعنا إلا أن نشكر كل القائمين على إنجاح مثل هذه الأنشطة.

أسلوب

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن ورش العمل الإبداعية في المخيم الصيفي الثقافي يتم تقديمها بأسلوب يجمع بين العلم والثقافة والمتعة والترفيه، بما يرسّخ الأهداف المرجوة من الورش، ويسهم في اكتشاف مواهب مبدعة في مختلف المجالات المقدمة، ويفتح فضاءات وآفاقاً أوسع من الإنتاج الإبداعي لدى الأجيال الصاعدة، ويكسبهم المهارات المعرفية في المجالات الإبداعية، لتكون هذه المهارات والخبرات أساساً قوياً لاختيار توجهاتهم الابداعية المستقبلية.

وقالت: «مع بداية العطلة الصيفية، يبدأ أولياء الأمور البحث عن أفضل المواقع والسبل التي تضمن لأبنائهم قضاء عطلة صيفية مفيدة ومرحة في الوقت ذاته، وهنا يأتي دور المخيمات الصيفية التي توفر للأبناء الفرص للاستفادة من وقتهم خلال فترة العطلة. وقد عملنا في الوزارة على إعداد برنامج المخيم الصيفي الثقافي بما يضمن تحقيق تلك المتطلبات بالتعاون مع مؤسسات ثقافية في الدولة، لتوفير التجارب والخبرات التي تنمي وتحفز مجموعة متنوعة من المهارات والمواهب، وكذلك توسيع آفاق فئات الناشئة والشباب المعرفية والعلمية عبر ورش عمل تخاطب مختلف التوجهات والميول من علوم وحرف وأعمال بإشراف رواد وخبراء متخصصين في العديد من مجالات العمل والإبداع».

ورش

كما تضمن اليوم الافتتاحي للمخيم ورشاً أخرى جاءت بعنوان «العيش على المريخ»، بإشراف رافي تيشكيريان، مصمم الفضاء والأستاذ المساعد في معهد دبي للتصميم والإبتكار، وورشة «التحليل الإبداعي للشخصيات»، قدّمها متخصصون من «ري أوربان ستوديو»، وورشة «فن الكونكريت 1.1» بإشراف الفنانة فرح نصراوي.

ويضم المخيم الصيفي أكثر من 70 ورشة إبداعية، خلال الفترة من 14 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس 2019. وتقام فعالياته في المراكز الثقافية التابعة للوزارة في كل من: الظفرة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، ومسافي.