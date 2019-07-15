اختتام فعاليات «صيفنا فن» في مجلس أوحلة المجتمعي

المصدر: الفجيرة - البيان

أسدل الستار على مناشط البرنامج الصيفي الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت شعار «صيفنا فن»، الذي استمر يومين في مجلس أوحلة المجتمعي، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس من الفئات العمرية المختلفة، وحضور كثيف من أهالي منطقة أوحلة في الفجيرة.

وتضمن البرنامج ورش الفنون البصرية في الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والتدريب على الغناء، تحت إشراف مدرسي الأكاديمية، كما تخلل البرنامج الصيفي إجراء مسابقة فنية للطلبة المشاركين، مؤلفة من عشرين سؤالاً، حول الآلات الموسيقية والصور، كما تم تنظيم ثلاثة مراكز لكل تخصص هي الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي، حيث وزعت الجوائز النقدية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.