انتبه.. علامات تدل على ضرورة تغيير فرشاة الأسنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت أبحاث طبية إلى أن تغيير فرشاة الأسنان أمر ضروري بين الفينة والأخرى حيث تعد بيئة مثالية لظهور عدد من الأمراض وتكاثر البكتيريا.

وقال الأطباء إن لفرشاة الأسنان صلاحية محددة، لا يمكن تجاوزها حيث أن ترك فرشاة الأسنان ملوثة وغير جافة يعرّض صحة الإنسان لمشكلات، بحسب سكاي نيوز.

ويسهل معرفة متى يتم استبدال الأحذية البالية أو الملابس الباهتة القديمة، لكن السؤال الحقيقي هو متى يجب تغيير فرشاة الأسنان، وكم مرة على الشخص أن يستبدلها خلال السنة؟

يؤكد الأطباء أنه بغض النظر عن نوع فرشاة أسنانك التي تستخدمها، سواء كانت يدوية أو كهربائية، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيفها مباشرة بعد استخدمها.

كذلك على المستخدم وضع فرشاة الأسنان بشكل عامودي، كي تجف الشعيرات فيها من خلال الهواء.

ولأن العناية بالأسنان من الخطوات الجوهرية للحصول على الصحة الجيدة، يركز الأطباء على أهمية اختيار فرشاة أسنان ملائمة، وتغييرها من وقت لآخر.

ويشير باحثون إلى أن فشل الاهتمام بفرشاة الأسنان، يجعل الفم عرضة لبكتيريا جديدة، قد تسبب الأمراض المستعصية، مؤكدين أن الفرشاة تحتوي على كميات كبيرة من الجراثيم، لأنها تتواجد غالبا في بيئة رطبة، وهي الحمام.

ومع تأكيد أهمية تغيير فرشاة الأسنان واختيار النوع المناسب، لا يزال أطباء الأسنان يستقبلون يوميا المرضى الذين يعانون من أمراض الفم، بسبب سوء استخدام فرشاة الأسنان، أو عدم استخدامها البتة.