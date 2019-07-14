سلم كهربائي مستقبلي ينجز معاملات التفتيش بالمطار

المصدر: دبي - فاتن صبح

طوّر المصممان شارلز بومباردييه وأشيش تولكار مفهوماً خاصاً بالمطارات يدعى «إيروتشك»، يجمع عملياً بين كشك التحقق الأمني والسلم الكهربائي مُدمجين.

ويكمن الهدف من ورائه تبسيط المعاملات الأمنية في المطارات. ويتميز السلم الكهربائي بوجود حزامين متحركين واحد على كل جهة، أحدهما لجواز السفر والآخر للحقائب. وهكذا يضمن المسافر أنه بمجرّد الصعود على السلم ستبقى الوثائق والحقائب إلى جانبه إلى أن يمرّ في نهاية المطاف عبر بوابة التحقق الشخصي، حيث تعمل عدة أجهزة استشعار على قياس الوزن وعلامات الوجه والجسد لإطلاق عملية المسح اليدوي النهائي من قبل أفراد الأمن. في هذه الأثناء يعمل ناقل جواز السفر على مسح الجواز لمطابقة التفاصيل كما يتحقق من صلاحية الوثيقة والمعلومات الشخصية، وأهلية صاحبه للسفر.

وفي الأثناء أيضاً يعمل ناقل الأمتعة على التحقق من الحقائب للتأكد من خلوها من المحظورات باستعمال مختلف أجهزة الاستشعار كالكاميرات والأشعة السينية الممتدة والتصوير الحراري والمسح المطيافي والأنوف الإلكترونية.

وتُلحق أجهزة الاستشعار الأمتعة وجواز السفر الفرد ببطاقة بيانية، وتسهّل العملية للمسافر بحيث لا يضطر للوقوف في صفوف طويلة.