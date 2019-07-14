مبادرة لكسر الرقم القياسي في تعليب أكبر عدد وجبات طعام للأطفال

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحت شعار "لننهض بوجه الجوع" تجمهر ما يقارب ألف شخص خارج كنيسة اليسون بارك في محاولة لكسر الرقم القياسي الذي سجلته سابقاً ولاية بنسلفانيا الأمريكية للوجبات المعلبة خلال يوم واحد، وفق ما ذكره موقع "بيتسبرغ نيوز". وتعتبر تلك أضخم فعاليات تعليب الطعام التي تتولاها منظمة "وقف الجوع الآن" التي كانت تعرف فيما سبق باسم "لننهض بوجه الجوع"، وذلك منذ الفعالية التي نظمتها في الولاية في وقت سابق.

وتعليقاً على الحدث أشار راي بوكانان، مؤسس المنظمة:" حين ترى الناس هنا في الولايات المتحدة يبدون استعداداً لأن يعطوا من وقتهم ومجهودهم للمساعدة في إطعام الأطفال الجائعين من حول العالم، فإن هذا ما يغير العالم."

وقد تمكّن المتطوعون الذي حضروا منذ الساعات الباكرة من تعبئة 300 ألف وجبة غذائية، بحيث ملأ الطعام صندوق شاحنة ضخمة بالكامل.