باكنغهام يعرض مقتنيات الملكة فكتوريا

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

من المقرر عرض بعض المقتنيات التذكارية التي احتفظت بها الملكة البريطانية فيكتوريا لأبنائها في قصر باكنغهام هذا الصيف ، بما في ذلك صندوق من أسنان الأطفال، وقوالب من الرخام لأقدامهم وأيديهم ، وزوج من أحذية الأطفال المخملية الزرقاء.

وسيتم الكشف عن هذه العناصر للجمهور وفق "سي إن إن" كجزء من معرض "قصر الملكة فيكتوريا" ، والذي سيستمر من 20 يوليو إلى 29 سبتمبر بمناسبة مرور 200 عام على ولادة فيكتوريا.

والأغطية الزرقاء المخملية مطرزة بأسماء أبنائها الأربعة الكبار: فيكتوريا وألبرت إدوارد (لاحقًا الملك إدوارد السابع) وأليس وألفريد.وقد أنجبت لاحقا خمسة أبناء آخرين من زوجها ، الأمير ألبرت: وهم: هيلينا ، لويز ، آرثر ، ليوبولد ، بياتريس.

وستعرض قوالب رخامية لذراع الملك المستقبلي ألبرت إدوارد ويده ، وكذلك فيكتوريا ،التي سيعرض أيضا قالب رخامي لقدمها اليسرى.