شحن الجهاز المناعي لعلاج السرطان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طور الباحثون في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا وسيلة واعدة لعلاج بعض أنواع السرطان تتم من خلال برمجة خلايا T المناعية الخاصة بالمريض لتدمير الأورام الخبيثة.

وتستخدم هذه الوسيلة وفق ساينس ديلي" ، والتي يطلق عليه العلاج بخلايا "CAR-T" المناعية ، لمكافحة بعض أنواع سرطان الدم ، وتجري التجارب عليها الآن لعلاج الأورام الصلبة والمستعصية مثل أورام الرئة أو الثدي.

وتكمن هذه الوسيلة التي تعزز ذاكرة مرضى الزهايمر أيضا بشحن جهاز المناعة بشكل فائق مما يتيح استخدامه كسلاح ضد أي نوع من السرطان تقريبًا.

واستخلص الباحثون لقاحًا يعزز بشكل كبير تعداد الخلايا المضادة للسرطان، مما يتيح لها اجتياح الأورام الصلبة بقوة، وهذا ساعد على التخلص تمامًا من الأورام الصلبة لدى 60 في المائة من الفئران التي خضعت للعلاج بالخلايا المناعية إلى جانب التطعيم الداعم باللقاح.