ماذا قال السعودي غريق "نياغرا" لشقيقه قبل وفاته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عيسى عداوي شقيق السعودي، قاسم عداوي، الذي غرق في شلالات نياغرا في أمريكا مؤخراً ،أن آخر شيء قاله له شقيقه الراحل هو وصيته بوالديه خيراً، وبتذكير والده المريض بالصلاة، كونه مصاباً بالزهايمر.

وأضاف أنه يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل جثمان شقيقه إلى مكة المكرمة، ليتم دفنه هناك وفقاً لوصيته، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد للدفن حتى الآن.

ونقل موقع العربية عن عيسى يحيى عداوي قوله : "آخر ما جمعني بشقيقي قاسم هو حدثينا عبر تطبيق واتساب، وكان حينها يوصيني بوالديه خيراً، ويوصي بتذكير والدنا المريض بالصلاة، كونه مصاباً بالزهايمر، خوفاً من أن تفوته الصلاة دون أن يدرك وقتها".

وأضاف عيسى : "ما حدث فاجعة للأسرة، ونحن مؤمنون وصابرون بما قضاه الله، وندعو الله أن يتم علينا فضله بالصبر والاحتساب، ونسأله سبحانه أن يكتبه مع الشهداء".