بالفيديو.. هاجما قاتل أمهما قبل تلاوة حكم المحكمة

عمت الفوضى قاعة محكمة في أوهايو، الخميس، حيث لم يستطع أخوان انتظار سماع الحكم في قضية مقتل أمهما على يد الرجل الماثل أمامهما في المحكمة والمدان بجريمة قتلها، وقررا أخذ حق والدتهما بيديهما.

وكان من المفترض أن يتلو الحكم في قضية مقتل إليزابيث ستيوارت، عندما قام ابناها الشقيقان بالهجوم على الرجل مكبل اليدين.

وقفز أحد الأخوين ليبدأ الهجوم أثناء استعداد أخته للإدلاء ببيان أمام المحكمة، ليلحق به الأخ الثاني ويوجه للرجل المدان عدة لكمات، قبل أن تقوم الشرطة بالسيطرة على الوضع.

وكنتيجة للشجار، تم تأجيل جلسة النطق بالحكم ونقل القاتل المدان إلى مستشفى قريب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لـ "يورونيوز".