رحيل الناقد السينمائي المصري يوسف رزق الله

المصدر: القاهرة - رويترز

توفي الناقد السينمائي البارز يوسف شريف رزق الله صباح أمس عن 77 عاماً إثر «وعكة صحية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونشرت جمعية نقاد السينما المصريين بياناً في صفحتها على فيسبوك نعت فيه رزق الله الذي قالت عنه إنه «أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمعلم الذي غرس حب السينما في القلوب».

كما نعته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فــي بيان واصفة إياه بأنه «الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب». تخرج رزق الله في مدرسة الجزويت عام 1961، قبل أن يتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الســـياسية بجـــامعة القاهرة عام 1966. وقد عمل محرراً ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

أصبح رئيساً لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.

عُرف اسم يوسف شريف رزق الله بين قطاع عريض من الجمهور من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج السينمائية بالتلفزيون المصري، وكذلك رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان كان وغيرهما.

كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات سينمائية عديدة في الداخل والخارج.