«قرطاج الدولي» يدشن عروضه بـ«بحيرة البجع»

المصدر: تونس - رويترز

على وقع الموسيقى الحالمة والرقصات المتناغمة سبح جمهور مهرجان قرطاج الدولي في فيض من الرومانسية بعرض «بحيرة البجع»، الذي افتتح فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمهرجان العريق مساء الخميس.

وفي أجواء رومانسية درامية عبر أربعة فصول استعراضية قدمت فرقة باليه سان بطرسبرج المرموقة عرض «بحيرة البجع»، وهو إحدى روائع الموسيقار الروسي تشايكوفسكي، صاحب رائعة «كسارة البندق».

وبعد عرض الافتتاح الكلاسيكي الحالم ينطلق برنامج أنشطة وسهرات مهرجان قرطاج الدولي، الذي يشمل حفلات غنائية للبناني راغب علامة والسوري ناصيف زيتون والتونسية ألفة بن رمضان والفلسطينية ريم تلحمي وغيرهم. ومن تونس يقدم لطفي بوشناق حفله يوم 28 يوليو، بينما سيكون الختام مع صابر الرباعي في 20 أغسطس.