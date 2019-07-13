النجوم يبدأون استعداداتهم الفنية على «مواقع التواصل»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في الوقت الذي تضج فيه المسارح العربية بأصوات نجوم الغناء، الذين يتنقلون فيما بينها للمشاركة في عدد من المهرجانات الموسيقية، التي تشهدها عدد من المدن العربية، بدأ عدد من نجوم التمثيل يشدون رحالهم نحو مواقع تصوير أعمالهم الدرامية والسينمائية، حيث يفضل البعض الاستعداد مبكراً لموسم رمضان المقبل، بينما يواصل آخرون محافظتهم التواجد بشكل دائم على الساحة، وذلك وفق ما تكشف عنه حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي رصدتها «البيان»، فها هي دنيا سمير غانم تستعد للسفر إلى جدة، بينما تقضي عبير صبري إجازتها في الهند، ويمضي أحمد السقا جل وقته في «الجيم»، أما منذر رياحنة فلم يكد يغادر ميادين الممر، حتى انتقل إلى «ماتريوشكا».

انضمت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم أخيراً، إلى ثلة الفنانين المصريين الذين حطوا رحالهم على خشبات المسارح السعودية، حيث تستعد دنيا حالياً لتقديم عرض «عالم دنيا» المخصص للأطفال، على أحد مسارح مدينة جدة، وذلك وفق ما أعلنته أخيراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. دنيا لن تذهب إلى جدة لتقديم عروض «عالم دنيا» فقط، ولكنها تفكر في تقديم أول حفل غنائي لها في السعودية، خاصة وأنها بدأت بالفعل المرحلة النهائية لاختيار وتسجيل ألبومها الجديد والذي يتضمن 10 أغنيات منها أغنية باللهجة الخليجية ومن المقرر الانتهاء من تسجيله كاملاً في نهاية أغسطس المقبل، وقد تكشف عن جديدها للمرة الأولى في حفلات صيف جدة.

ألبوم

«الليلة من العمر - من ألبومي الجديد»، بهذه الجملة غرد الفنان التونسي صابر الرباعي، أخيراً عبر حسابه على «انستغرام»، وأرفق تغريدته بمقطع مصور يظهر فيه مردداً كلمات أغنيته الجديدة، التي ستكون واحدة من 10 أغنيات، سيضمها ألبومه الجديد، الذي قال عنه الرباعي بأنه «صنع ليخلد في تاريخ الموسيقى العربية»، فيما تتنوع لهجات الألبوم ما بين لبنانية ومصرية وتونسية وخليجية.

الفنانة المصرية عبير صبري، كشفت عبر حسابها على «انستغرام»، عن صورة من كواليس مسلسل «نصيبي وقسمتك 3»، ويرافقها في الصورة الفنان هاني عادل والمخرج محمد سلامة، وعلقت على الصورة بالقول: «انتظروا قصة جميلة من تأليف عمرو محمود ياسين».

كواليس

تدريبات بدنية قاسية، يخضع لها الفنان أحمد السقا، حسب ما يظهره مقطع مصور على «أنستغرام»، في إطار استعداداته البدنية لفيلم «العنكبوت».

وبعد مشاركته في فيلمي «كازابلانكا» و«الممر» اللذين حققا نجاحاً لافتاً في صالات السينما العربية، يبدو أن الممثل الأردني منذر رياحنة، قد بدأ الاستعداد للمشاركة في الفيلم المصري الروسي «ماتريوشكا»، حيث شارك جمهوره بمجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم.

في المقابل، كشفت آخر التقارير، أن الممثل السوري ياسر العظمة، يعكف حالياً على إنجاز نسخة جديدة من سلسلته الكوميدية «مرايا»، على أن تكون حاضرة في الموسم الرمضاني المقبل.

«رياضة اليوغا»، يبدو أنها واحدة من هوايات الممثلة المصرية ياسمين صبري، والتي كشفت عبر «انستغرام» أنها تمضي إجازتها الصيفية في الهند، حيث نشرت صورة لها خلال ممارستها لرياضة اليوغا، في أجواء طبيعية خلابة.