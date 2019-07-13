حلمي يفرض حالة الطوارئ على منة شلبي

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يسابق الفنان أحمد حلمي الزمن للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «خيال مآتة»، لكي يكون جاهزاً للعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث فرض حلمي حالة من الطوارئ على «اللوكيشن»، مكثفاً ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يومياً.

ويعود حلمي لجمهور السينما عبر «خيال مآتة»، بعد غياب 3 سنوات، حيث يجسد شخصية مهندس ديكور يدعى «زيزو»، وهو شخصية مرتابة، يشك بجميع من هم حوله، بينما تدور الأحداث في إطار كوميدي، يعتمد على الارتجال وخفة دم حلمي. الفيلم بطولة منة شلبي بشخصية «باكينام» حبيبة «زيزو»، كما يشارك في البطولة عبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وخالد الصاوي، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.