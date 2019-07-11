دبّ يسرق سيارة.. يرتكب بها حادثاً ويهرب!

المصدر: البيان الالكتروني

جلس دب خلف مقود سيارة بعد أن وجدب بابها مفتوحاً وحركها من مكانها، وسار بها نازلا منحدرا صعباً.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، قوله إن الحادث وقع يوم الخميس 4 يوليو الجاري، عندما صعد دب إلى سيارة مفتوحة بحثاً عن طعام واستطاع تحريكها بطريقة ما (عن طريق الصدفة)، فتدحرجت السيارة إلى أسفل المنحدر مسافة 30 متراً واصطدمت بشجرة.

وغادر الدب، مكان الحادث، غير عابئ بما حصل، بعد أن حطم الباب من الجهة اليسرى ليخرج من السيارة واثقا من نفسه.

ويعتقد أن الدب، الذي دخل السيارة، كان من النوع الأسود.