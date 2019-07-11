«صيف دبي».. أجواء فرح وسعادة في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي أجواءً حافلة بالسعادة والفرح من خلال الفعّاليات الترفيهية الشيّقة والعروض الترويجية وسحوبات الجوائز التي تنتظر الزوّار والمقيمين من كل الأعمار. وتتنوّع العروض خلال مفاجآت صيف دبي لتشمل المتاجر والمطاعم والفنادق والوجهات الترفيهية حول المدينة.

ومن أبرز هذه الفعّاليات والعروض والسحوبات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي:

يعود تطبيق Sunsational Summer في عامه الرابع ليقدّم أكثر من 200 صفقة في ثماني وجهات تابعة لمِراس، والتي تضم السيف وسيتي ووك وذا اوتلت فيليدج وذا بيتش جي بي آر. يمكن تحميل التطبيق مجاناً على هواتف Android و iOS ويضم التطبيق عروضاً للتسوّق والمطاعم والعناية الشخصية والترفيه في أبرز الوجهات في دبي.

ذا بوينت وماستركارد

يقدّم ذا بوينت، نخلة الجميرا بالتعاون مع ماستركارد تخفيضاً بمقدار 20 بالمئة في 30 مطعماً ومتجراً حتى 30 سبتمبر، ويتوفر هذا التخفيض في عدد من المطاعم المتميزة مثل فات تشو، وكيو آند ماما فو، بالإضافة إلى عدد من المتاجر والوجهات الترفيهية.

الفعّاليات الترفيهية

تنتقل «فرقة العدالة» إلى مول الإمارات لتقدّم العديد من العروض المشوّقة والأنشطة الترفيهية التي يمكن لزوّار المول خلالها الالتقاء بالأبطال الخارقين «باتمان» و«وندروومان» و«سوبرمان» و«فلاش». تستمر عروض «فرقة العدالة» في مول الإمارات من 12 وحتى 21 يوليو.

بوليوود باركس

يستضيف مسرح راج محل في بوليوود باركس أحد ألمع نجوم الكوميديا في الهند، حيث سيقدّم «كونال كامرا» مجموعة من أفضل أعماله يوم 12 يوليو، وذلك ضمن جولته الفنيّة «فريشر ثوتس».

إطلالة الصيف

احصلوا على جلسة تجميل مجانية لمدة 15 دقيقة يمكن الحصول عليها مع إنجلوت، والذي يقدّم هذه الجلسات في كافة فروعه ضمن حملة إطلالة الصيف، وذلك من 7 وحتى 30 يوليو.

عروض مميزة

إطلالة متميزة مع وجوه، والذي يقدّم أسعاراً خاصة على أفضل منتجاته خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يقدّم المتجر تخفيضاً بمقدار 30 بالمئة على مجموعة مختارة من العطور والمكياج ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى جلسات تجميل مجانية خلال الأسبوع المقبل مع أي مشتريات بقيمة 300 درهم.

عروض المطاعم

يقدّم مطعم ميسترال في فندق موڤنبيك بوابة ابن بطوطة أمسية «سيرف آند تيرف» كل خميس، والتي يقوم خلالها الطهاة بتحضير اللحوم اللذيذة والمأكولات البحرية الطازجة.

بيتزا وباستا

عشّاق البيتزا والباستا على موعد عرض رائع في بيتزا إكسبرس في ابن بطوطة مول، حيث يقدّم المطعم عرضاً غير محدود على البيتزا والباستا والسلطة كل يوم جمعة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءً بسعر 79 درهما للشخص الواحد.

وجبة برنش

يقدّم مطعم «نوير» في فندق كمبينسكي مول الإمارات وجبة برنش منتصف الليل، كل يوم جمعة من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل بسعر يبدأ من 215 درهماً للشخص الواحد.

سوشي

ألذ النكهات الآسيوية بأسعار مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدّم مطعم آسيا في بير 7 عرضاً خاصاً كل يوم سبت، ويشمل العرض تشكيلة غير محدودة من السوشي والديم سم بسعر 329 درهماً لشخصين.

عروض الفنادق

يقدّم فندق إميرالد بالاس كمبنسكي الفاخر على نخلة جميرا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة على أفضل الغرف المتوفرة، مع إمكانية تسجيل إجراءات الوصول مبكراً وتسجيل إجراءات الخروج متأخراً، ووجبة الفطور لشخصين، وتخفيض 25 بالمئة على جلسات السبا، ووجبة عشاء في أحد المطاعم الفاخرة المتواجدة في الفندق، ومنها مطعم «أولوندا» ومطعم «فيلامور»، بأسعار تبدأ من 1000 درهم للغرفة.

عروض خاصة للمجموعات

يمكن على الأسعار الخاصة بالمجموعات عند حجز غرفة منفردة في سوفيتيل دبي داون تاون بسعر يبدأ من 350 درهماً للغرفة شاملةً وجبة الفطور، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا.

استرخاء في سيزار بالاس

أجواء الاسترخاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سيزار بالاس بلوواترز، والذي يتيح الفرصة للمقيمين لاستخدام بركة السباحة بسعر 75 درهماً، بالإضافة إلى تخفيض بمقدار 25 بالمئة في «نيبتونز».