وفاة الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكرت تقارير إعلامية، أن الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة «إيمي» توفي أول من أمس عن عمر 88 عاماً، وقالت عائلته لمجلة «هوليوود ريبورتر» ووسائل إعلام أخرى، إن تورن توفي في منزله.

وازدهرت مسيرة تورن الفنية مؤخراً بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل «ذا لاري ساندرز شو» وفي أفلام ناجحة مثل «من إن بلاك» و«دودجبول»، وقالت عائلته لمجلة «هوليوود ريبورتر» ووسائل إعلام أخرى، إن تورن توفي بهدوء في منزله.

ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم «كروس كريك» عام 1984، الذي ترشح عنه لجائزة «أوسكار. فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان مُحاطاً لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة إيمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي «ستارداست ميموريز» و«ذي أكسيدنتال توريست».