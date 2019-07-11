سير ذاتية ورعب وحكايات «سبايدرمان»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن موسم الصيف ثرياً في كل صالات السينما المحلية، التي تزخر قوائمها بعناوين لأعمال مُتعدّدة التصنيفات، إذ إنه في الوقت الذي تُطلّ فيه «بوليوود» بأعمال تُهيّمن عليها الدراما والسير الذاتية، تأتي إنتاجات «هوليوود» لتروي حكايات «سبايدرمان»، فاتحةً في الوقت نفسه المجال أمام «الرعب»، ليتمكّن من قلوب الجمهور، ولتفتح الصالات عينها على السينما التركية.

ريل سينمافيلم:Super 30إخراج:فيكاس باهل

أناند كومار، عالم رياضيات هندي، صاحب البرنامج التعليمي «سوبر 30»، وفي هذا الفيلم يسلط المخرج فيكاس باهل الضوء على سيرة أناند الذي فشل بسبب فقره في الاستفادة من فرصة الدراسة في جامعة كمبردج العريقة، الأمر الذي يدعوه لابتكار البرنامج، وهو مجموعة من 30 موهبة متفردة في كل القطاعات المتخلفة اقتصادياً في المجتمع، ويكون لدى هؤلاء الاستعداد سنوياً للخدمة مجاناً في المعهد الهندي للتكنولوجيا، الذي يعد أكثر المعاهد العلمية المرموقة في الهند.

نوفو سينمازفيلم:Play or Dieإخراج:جاكس كلوغر

يصنف هذا العمل ضمن أفلام الرعب، وأحداثه تدور حول لوكاس وغلوريا وهما لاعبان شغوفان يقرران المشاركة في لعبة جنون العظمة وهي لعبة هروب حصرية، بعد حل اللغز الأول ينتقلان إلى موقع النهاية في أحد مستشفيات الأمراض العقلية المهجورة، ليجدا نفسيهما في مواجهة 4 مشاركين آخرين، الذين ينتظرونهما في المستشفى، ولكنهما سرعان ما يدركان أن واحداً فقط منهما سيخرج حياً.

فوكس سينمافيلم:SPIDER-MAN: FAR FROM HOMEإخراج:جون واتس

عبر هذا الفيلم، يعود سبايدرمان (توم هولاند) بحكاية جديدة، يستكمل فيها ما بدأه في فيلم «سبايدرمان: العودة إلى الوطن» الذي أطل في 2017، في هذا العمل، يسافر بيتر باركر وأصدقاؤه في رحلة إلى أوروبا، حيث يختبرون أحداثاً جديدة. الفيلم نجح في السيطرة على سدة شباك التذاكر العالمي، كما حظي بتقييمات نقدية عالية.