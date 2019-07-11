إصدارات جديدة ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت منشورات الهيئة العربية للمسرح مؤخراً مجموعة من الكتب، أولها كتاب «قوس قزح الرغبة، منهج أوجستو بوال في المسرح والعلاج»، الذي ترجمته وقدمت له الفنانة المصرية نورا أمين. كما صدر كتاب «حفريات في الفرجة الشعبية بالمغرب. أنثربولوجيا الثقافة الشعبية، وأشكال الفرجة بالمغرب. منطقة الغرب الشراردة بني أحسن نموذجاً.

مقاربة سوسيو ثقافية»، من تأليف د. موسى فقير. وهناك أيضاً الكتاب رقم 63 من سلسلة دراسات بعنوان «العيادة المسرحية - نحو مسرح بديل»، وهو منجز معرفي جديد مشترك الإنجاز، من تأليف د. جبار خماط من العراق، ودراماتورج د. لوت زينب من الجزائر.

كما صدرت ثلاث مجموعات من النصوص المسرحية العربية (النصوص الفائزة في مسابقة تأليف النص المسرحي للكبار في الأعوام 2015 و2016 و2017)، وضمت هذه الكتب «القلب المشترك للإنسانية» للمسرحي البحريني عبد الله السعداوي.