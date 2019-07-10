محكمة ألمانية تقضي بسجن شاب عراقي مدى الحياة

المصدر: وكالات

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ عراقي مدى الحياة بتهمة قتل فتاة. وذكرت المحكمة في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الأربعاء (10 يوليو)، أنه تبيّن لها جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم، الأمر الذي يعني أنه من المستبعد جدا أن يحصل المتهم على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الشاب21/ عاما/، المنحدر من إقليم كردستان العراق، اغتصب وقتل المراهقة الألمانية سوزانه (14 عاما) في نهاية مايو عام 2018 في إحدى الغابات القريبة من مدينة فيسبادن.

وكان قد تم العثور على جثة سوزانه مطلع يونيو عام 2018. واعترف اللاجئ العراقي بقتل الفتاة إلا أنه نفى اغتصابها.