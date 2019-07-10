أليس في أرض العجائب قصة بحجم "شعرة"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لأن أليس المتقلصة كان الهدف منها الاستحواذ على مخيلة الرأي العام، استوحى علماء في أسكتلندا في خطوة جبارة، فكرة حفر رواية "أليس في أرض العجائب" لمؤلفها لويس كارول على رقاقة سيليكون وحيدة وخلق النسخة الأصغر على الإطلاق من إحدى كلاسيكيات الأدب المنضوية في 26،764 كلمة.

كل صفحةٍ من المؤلف المصغر، الذي سيعرض في معرض الكتب بغلاسكو، بحجم شعرةٍ واحدة لا أكثر. وقد أشرف على العمل خبير في مجال ضوئيات السيليكون من جامعة كارديف ومتخصص في أدب خيال الأطفال من جامعة غلاسكو.

وتقول الدكتورة ديميترا فيمي من معهد الدراسات النقدية بجامعة غلاسكو إن فكرة "أليس الصغيرة" رمت للسيطرة على مخيلة الناس، وإن المفهوم يتناسب تماماً مع ثيمة الرواية الشهيرة الصادرة عام 1865 حيث تقع البطلة في حفرة للأرانب وتجد قارورة عليها كلمة "إشربني" فتتقلص وتبدأ المغامرة.

وفي تعليقها على معرض جامعة غلاسكو الذي يستكشف تقليد الكتب المصغرة من العصور الوسطى إلى الحديثة، قالت فيمي:" يكمن هدف مشروع أليس الصغيرة بالتعاون مع جامعة كارديف للاستحواذ على خيال الناس وتشجيع الابتكار والإضاءة على مختلف السبل التي شهدت على التقاطع بين الفنون الإبداعية والعلوم".