نورة الكعبي تزور بينالي القاهرة الدولي للفنون

المصدر: القاهرة - البيان

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بينالي القاهرة الدولي للفنون، الذي يقام تحت عنوان «نحو الشرق» بمشاركة 80 فناناً من 50 دولة.

حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون. وقدم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية، شرحاً مفصلاً حول أهم الأعمال الفنية المشاركة، التي تضم فنوناً تشكيلية بمختلف صورها من لوحات ومنحوتات ووسائط سمعية وبصرية وأعمال تركيبية.

وأبدت الكعبي سعادتها بعودة بينالي القاهرة الدولي للفنون إلى أجندة مبدعي وفناني العالم، مؤكدة أن مستوى المشاركات في الدورة فاق التوقعات سواء من حيث نوعية أو عدد المشاركات بما يعكس الدور الحيوي والإسهامات المؤثرة للفن المصري، مشيرةً إلى أن بينالي القاهرة يعد بمثابة تظاهرة إبداعية تجمع فنانين من مختلف الثقافات واللغات لتبرز مدى التمازج بين أعمالهم الفنية.

جولة

وتجولت الكعبي في أرجاء المعرض، واطلعت على عمل الفنان الفرنسي جيرار غاروست، ضيف شرف على البينالي، الذي تزين أعماله قصر الإليزيه وكاتدرائية إيفري في فرنسا ومسرح نامور في بلجيكا. وتوقفت معاليها عند الأعمال الفنية لفناني الإمارات، التي تتضمن مشاركات من الفنانين مطر بن لاحج وعمار العطار.

حيث يجسد عمل بن لاحج رؤيته عبر أيقونات معمارية في الفراغ معززاً العلاقة بين الأعمال الفنية والجمهور، حيث ينقسم عمله الفني إلى 8 قطع مستوحاة من خط «الثلث» للتعبير عن المزج بين الأصالة والمعاصرة. فيما يوثق العطار للتراث الإماراتي عبر صور فوتوغرافية تظهر تميز الطقوس والاحتفالات الشعبية.