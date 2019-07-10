الكاتب السويسري لوكاس بيرفوس يُكرّم بأرفع جائزة ألمانية

المصدر: دارمشتات (ألمانيا) - د ب أ

فاز الكاتب السويسري، لوكاس بيرفوس، بجائزة «جيورج بوشنر» الألمانية الأدبية المرموقة لعام 2019، حسبما أعلنت الأكاديمية الألمانية للغة والشعر أمس في مدينة دارمشتات.

وتعتبر الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، أهم جائزة أدبية في ألمانيا.

ومن المقرر منح الجائزة في الثاني من نوفمبر المقبل. وجاء في تبرير لجنة التحكيم أن «الأكاديمية الألمانية للغة والشعر تكرم، باختيارها لوكاس بيرفوس، راوياً ومؤلفاً مسرحياً بارزاً في الأدب المعاصر الناطق باللغة الألمانية.. بتمكنه العالي من الأسلوب وثراء وتنوع صياغاته تستكشف مسرحياته ورواياته دائماً مواقف أساسية وجودية جديدة ومختلفة للحياة الحديثة».

ومن أشهر أعمال الكاتب متعدد الجوائز، رواية «مئة يوم»، الرواية الأولى التي تتحدث عن حرب راوندة الإبادية التي خلفت أكثر من 800 ألف قتيل في واحدة من أكبر مآسي القرن العشرين، ووللكاتب كذلك رواية «كوالا»، التي تدور حول انتحار شقيقه.

وتمنح الأكاديمية الجائزة منذ عام 1951 لكتاب يؤلفون أعمالهم باللغة الألمانية. وبحسب بيانات الأكاديمية، فإن الفائز بالجائزة يجب أن يكون «متميزاً على وجه الخصوص في كتاباته، وساهم بشكل جوهري في صياغة الحياة الثقافية الألمانية المعاصرة».

ومن بين الفائزين بهذه الجائزة، الكاتب السويسري ماكس فريش عام 1958، والكاتب الألماني غونتر غراس عام 1965، وهاينريش بول عام 1967، ويورغن بيكر عام 2014، وراينالد غوتس عام 2015، ومارسيل باير عام 2016، ويان فاجنر عام 2017، والكاتبة المجرية تيريزيا مورا.

وسُميت الجائزة على اسم الكاتب المسرحي والثوري جيورج بوشنر، الذي ولد في ألمانيا عام 1813، وتوفي في سويسرا عام 1837. وكان بيرفوس، الذي قدم مشروع «كلمة» أعماله إلى العربية، قد فاز العام 2013 بجائزة برلين الأدبية، التي تقدمها مؤسسة برويسيشه سيهاندلونغ الألمانية، بقيمة مادية مقدارها 30000 يورو ومنح الفائز كرسي أستاذ ضيف في جامعة برلين الحرة.