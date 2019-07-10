فيلم «حملة فرعون» في الصالات المحلية غداً

المصدر: دبي ـ البيان

أكثر من 15 مليون جنيه مصري، مجموع الإيرادات التي حققها الفيلم المصري «حملة فرعون» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، حتى الآن في صالات السينما المصرية، ليأتي ترتيبه الـ4 على شبّاك التذاكر المصري، في وقت تستعد فيه صالات السينما المحلية والخليجية، لاستقبال عروض الفيلم الأولى، التي ستنطلق غداً الخميس، وسط توقعات بأن يتمكن من حجز مكان له على شباك التذاكر الإماراتي.

في ظل مشاركة مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل «غيم اوف ثرونز» (صراع العروش) في الفيلم الذي تدور أحداثه حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر. ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

الفيلم الجديد، الذي تولى كتابه نصه السيناريست كريم حسن بشير، مقتبس عن قصة الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» للمخرج أكيرا كوروساوا، ورأى النور في 1954، إلا أن كريم استطاع أن يقدم القصة بروح عصرية، يلعب بطولتها الفنان عمرو سعد، والمصارع المصري كرم جابر، إلى جانب رامز أمير، روبي، والسورية سوزان نجم الدين، محمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد. يذكر أن الفنان عادل إمام كان قد سبق له تقديم قصة «الساموراي السبعة» في فيلمه «شمس الزناتي» (1991) للمخرج سمير سيف.