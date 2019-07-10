نجوى كرم تحيي ختام مهرجان الفحيص في الأردن

المصدر: عمّان - رويترز

يحيي عدد من الفنانين العرب ليالي مهرجان الفحيص في الأردن في دورته 28، خلال أغسطس المقبل. وقال نائب مدير المهرجان، سامي سماوي في مؤتمر صحفي أول من أمس، إن مروان خوري سيحيي حفل الافتتاح يوم 11 أغسطس، بينما ستحيي المغنية اللبنانية نجوى كرم حفل الختام يوم 16 من الشهر ذاته.

وأضاف أن باقي حفلات المهرجان ستشهد مشاركة فنانين من دول عربية أخرى ومنهم السوري حسين الديك، والتونسية يسرا محنوش، إضافة إلى فنانين أردنيين من أجيال مختلفة. وينظم نادي شباب الفحيص المهرجان منذ 1990 تحت عنوان «الأردن تاريخ وحضارة» في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمّان.