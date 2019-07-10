حلا الترك تغني في «عالم مدهش» غداً

المصدر: دبي - البيان

زوار «عالم مدهش» على موعد غداً الخميس في السابعة مساء مع حفل غنائي مجاني تحييه النجمة الشابة حلا الترك على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي.

وستقدم حلا لجمهورها باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها. وقبيل الحفل يمكن للزوار الاستمتاع بكل ما يقدّمه عالم مدهش من أنشطة وفعاليات ترفيهية وألعاب ومغامرات وغيرها الكثير.

ويمكن للزوار أيضاً زيارة منطقة التسوق، حيث تعرض متاجر التجزئة Brands4U مجموعة متنوعة من المنتجات في القاعتين 6 و7، للاستفادة من العروض على منتجات العلامات التجارية مثل جوتشي وتوم فورد ولاكوست وهيجوبوس ومون بلان وجان بول جوتييه وغيرها الكثير.