العثور على جثة عالمة ألمانية فقدت في جزيرة يونانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معهد "ماكس بلانك" الألماني لعلم الأحياء الخلوي الجزيئي وعلم الوراثة اليوم الثلاثاء في مدينة دريسدن الألمانية العثور على جثة عالمة ألمانية مفقودة منذ أسبوع في جزيرة كريت اليونانية.

وكانت عالمة الأحياء الجزيئية المولودة في الولايات المتحدة تقود فريقا بحثيا في كريت.

وبحسب البيانات، عثرت الشرطة على جثة العالمة مساء أمس الاثنين في الجزيرة، ولا تزال السلطات اليونانية تحقق في واقعة الوفاة، بحسب وكالة دبا الإخبارية.

وجاء في بيان المعهد: "نحن مصدومون ومفزوعون للغاية من هذا الحدث المأساوي".

كما أعرب مركز التقنية الحيوية في الجامعة التقنية بدريسدن عن حزنه لوفاة العالمة /59 عاما/، التي عملت فيه أيضا أستاذة جامعية.