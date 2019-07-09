أحلام تحيي حفلاً غنائياً في عسير في موسم السودة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة أحلام الشامسي على مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجأة لجمهورها بالسعودية حيث ستلتقي معهم الشهر المقبل في موسم السودة الأول بعسير.



ونشرت الفنانة أحلام فيديو دعائي عن موسم السودة بعسير في السعودية بعد تدشينه مؤخراً، وأعلنت افتتاحها للموسم الجديد بحفل جماهيري ضخم وقالت:" ياجمالج يا سودة عسير وياجمال أهلج الطيبين الكرام ... حنا فوق في موسم السودة وأنا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي يليق فقط بجمهوري. قريبا أحلام في افتتاح موسم سودة عسير."

يذكر أن الفنانة أحلام أحيت حفلاً في جدة بالشهر الماضي ضمن فعاليّات موسم جدة الفنّي، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.