العثور على 3.7 مليون دولار داخل مركب

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت السلطات الأمريكية على ملايين الدولارات مخبئة داخل حقائب بعد عملية مطاردة لمركب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار، بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.