«سبيل 2020».. تصاميم مُبدعة لسُبل مياه مُبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تبنّت مؤسسة فن جميل أمس، دعوة مفتوحة لتقديم عروض لمبادرة «سبيل 2020» التي أطلقها «إكسبو 2020 دبي»، وسيكون جميع المصممين والمعماريين والفنانين والمبدعين المقيمين في الإمارات، بالإضافة إلى الممارسين الدوليين الذين تربطهم صلة قوية بالدولة، مدعوّين لتقديم تصاميم لسبل مياه مبتكرة، تكون مستوحاة من رمزية السبيل التقليدي.

وستختار لجنة من شخصيات مرموقة تصميماً، أو تصاميم، لتنفيذ عدد ضخم منها بهدف وضع السبل في موقع إكسبو وإرثه العمراني.

موارد ثمينة

وانطلاقاً من شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الـ3 «الفرص والتنقل والاستدامة»، سيكون «سبيل 2020» فرصة للمبدعين المقيمين في الإمارات لتصميم معْلَم جديد، وسيكون التصميم الفائز -السبيل الجديد لعام 2020 وما بعده- مورداً لتزويد الزوّار بمياه الشرب.

وستختار لجنة التحكيم ما قد يصل إلى 3 تصاميم فائزة، وسيمنح «إكسبو 2020 دبي» جائزة نقدية 100 ألف درهم لكل فائز. وسيجري تجسيد التصاميم الفائزة في كافة أنحاء الموقع، والذي من المنتظر أن يضم أكثر من 45 سبيلاً)، ويفتح باب التسجيل في الدعوة المفتوحة حتى 31 أغسطس المقبل.

وستضم لجنة التحكيم التي ستتولى مهمة اختيار التصميم الفائز المصمم المعماري آصف خان، مصمم ساحات استقبال الزوار وممرات المشاة في المساحات العامة في «إكسبو 2020 دبي»، وكريستوفر تيرنر، مدير التصميم والعمارة والرقمية في متحف «فيكتوريا وألبرت» في لندن، وهاني عصفور، عميد معهد «دبي للتصميم والابتكار».

ومنال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، ومرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، وناصر أبوالحسن، رئيس «ايه.جي.آي آركيتكتس»، والكاتب والقيّم شومون باسار.

وقالت مرجان فريدوني: «الماء من أثمن الموارد التي نملكها، وتمثل السبل التقليدية في الإمارات مكوناً شائعاً في الأماكن العامة، وهو ما يجسد قيمة مصادر المياه المشتركة هذه في ازدهار مجتمعنا وتلاحمه. وتوفر السبل وسيلة للناس لإرواء عطشهم، لاسيما في الأجواء الحارة».

وقال فادي جميل، رئيس ومُؤسّس فن جميل: «يمثّل المشروع فرصة كبيرة للمصممين والمهندسين والفنانين في الإمارات، ودعوة للتفكير في الماء، الذي يعد وما يتصل به من أهمية، محوراً رئيساً ضمن برنامجنا الخيري العالمي».