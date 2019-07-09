انطلاق جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة 4

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق الدورة 4 من جائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة، التي تنظمها الهيئة سنوياً؛ لتشجيع فئة الشباب في دولة الإمارات على الإبداع والابتكار، وتتمحور جائزة العام الجاري والمنطلقة من روح عام التسامح حول 3 مواضيع رئيسة هي «الشباب وتعزيز ثقافة السلام»، و«ثقافات متعددة قلب واحد»، و«نعم للجسور، لا للجدران».

قناة مبتكرة

وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في الهيئة، إلى أن الجائزة أثبتت نجاحها كقناة مبتكرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان، وتشجيع الشباب للتعبير عبر توظيف مهاراتهم الإبداعية والفنية، لافتة إلى سعي الهيئة لمواكبة التوجهات الحكومية ونشر الوعي بالقيم والمفاهيم التي توحّد أفراد المجتمع.

وتابعت: «شكّل التسامح الصورة المشرقة للدولة كحاضنة لقيم المحبة والتعايش، وتزامناً مع عام التسامح، قمنا بتحديد محاور الدورة الجديدة من الجائزة لتطرح قصصاً ومفاهيم ترسخ التسامح بين أفراد المجتمع، بأسلوب شبابي مبتكر».

وعي

وأضافت ميثاء: «يحظى شباب اليوم بوعي كبير بأهمية التعددية الثقافية، إذ أن مجتمع الإمارات الحاضن لجنسيات عديدة، ساهم في صقل هذه الفكرة، وترسيخ روح التسامح المجتمعي بالتجربة، واليوم تطرح الجائزة على الشباب سؤالاً حول رؤيتهم ونظرتهم وتقييمهم لما يمكن للتسامح أن ينجزه على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والعالم، وكيف له أن يأخذ الدول والشعوب إلى عالم أكثر استقراراً وسلاماً، ونتوقع مع هذا الطرح أن يكون لدينا الكثير من المشاركات الملهمة والإبداعية، التي ستجد الجائزة منصة تنطلق منها إلى المجتمع».

وبينت أن الدورة الجديدة ستشهد للمرة الأولى تشكيل لجنة تحكيم من شباب الجامعات أصحاب الاختصاص، إضافة إلى لجنة تحكيم الجائزة، حيث سيتولى الشباب اختيار فيلم فائز عن كل محور يتم تقييمه من وجهة نظر المتلقين الشباب، وذلك إيماناً من الهيئة بأن الرسائل الموجهة لجيل الشباب تصاغ بشكل أفضل من قبل أقرانهم.

أفكار

ويهدف المحور الأول للجائزة «الشباب وتعزيز ثقافة السلام»، إلى طرح أفكار كأهمية ترسيخ ثقافة اللاعنف في حل المشكلات المجتمعية، ونشر التسامح والسلام، والاعتراف بالآخر. أما المحور الثاني «ثقافات متعددة، قلب واحد»، فيظهر أهمية التنوع الثقافي في إثراء المجتمعات الإنسانية، وأهمية الحوار في التقريب بين الشعوب. أما المحور الثالث «نعم للجسور، لا للجدران»، فيبرز قصص التراث الإنساني في التسامح، وعرض الملهمة منها في نشر قيم التسامح.

وتبدأ هيئة تنمية المجتمع في تسلم المشاركات اعتباراً من اليوم وحتى 7 نوفمبر المقبل.