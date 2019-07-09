«اتصالات لكتاب الطفل» تُحدّد مواعيد تسلّم مشاركات دورتها 11

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة اتصالات، فتح باب المشاركة في دورتها 11 أمام صنّاع أدب الطفل من مختلف أنحاء العالم ولصناع الكتب الصامتة لأول مرة.

وأشارت الجائزة إلى استقبال طلبات الترشح لدورتها الجديدة لفئات كتب الأطفال واليافعين حتى نهاية أغسطس المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لتسليم طلبات المشاركة الخاصة بالنسخ الإلكترونية لإصدارات فئة كتاب العام لليافعين حتى نهاية يوليو الجاري.

مكانة

وأكدت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل باتت تحتل مكانة متقدمة على صعيد الجوائز التي تمنح للإبداع الموجه للأطفال واليافعين في الوطن العربي، مشيرةً إلى أنها فتحت في الدورة الجديدة المجال للكتب الصامتة للترشح والتنافس لأهميته الكبيرة في تعزيز معارف وثقافات الأجيال الجديدة.

إيمان

وقال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية، مستشار الرئيس التنفيذي، إن دعم اتصالات المستمر والمتواصل للجائزة يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ ومسؤوليتها المجتمعية بأهمية دعم المبدعين والموهبين، وتعزيز حضورهم على المستوى المحلي والعالمي، بما يسهم في دعم الحراك الثقافي والتغيير الإيجابي نحو تطوير المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وفتح فرص جديدة أمام الناشرين والمؤلفين والرسامين للإبداع وإنتاج محتوى ثري وقيم في كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية.