طفلة إماراتية الأولى بمسابقة عالمية للرسم في اليابان

المصدر: طوكيو - وام

فازت الطفلة الإماراتية الرسامة مزون المزروعي بمسابقة الدورة الـ20 لمعرض كاناغاوا العالمي للفنون التشكيلية للأطفال، الذي أعلنت نتائجه في حفل كبير حضره عدد من المشاركين وأهاليهم وكبار مسؤولي الحكومة والمؤسسات الرسمية والفنية اليابانية.

وأعربت منى المعيني، نائب رئيس بعثة سفارة الدولة في طوكيو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» عن سعادتها لفوز الرسامة الإماراتية بهذه الجائزة عن لوحتها التي تعبر عن تراث دولة الإمارات ومعالم تمثل دولتنا الحبيبة.

وقدمت المعيني الشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على دعم سموها لأطفال الإمارات، كما قدمت الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدولة على رعايتها أبناء الوطن لتحقيق الفوز. وأكدت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المجلس وبتوجيهات من سمو «أم الإمارات» وقف إلى جانب الطفلة الإماراتية مزون وقدم لها الدعم والمساندة من أجل تحقيق الفوز في هذا المعرض العالمي لفن الرسم.

فيما عبرت أم الطفلة الإماراتية مزون عن فخرها واعتزازها بسمو «أم الإمارات» والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لوقوفهم إلى جانب الطفل الإماراتي دائماً بالدعم والتشجيع. وأعربت عن شكرها وعرفانها لقيادة الدولة الرشيدة على دعمها المتواصل لأطفال الإمارات، ما أسهم في حصول ابنتها على المركز الأول في هذه المسابقة العالمية. وقالت الطفلة مزون إنها أحبت التعبير في رسوماتها عن «عام التسامح» الذي تعيش الدولة أجواءه، كما أحبت التعبير عن التراث بهذه اللوحة التي رسمتها بمركز الطفل بوادي الحلم.