نادي «كلمة» ينظم ورشاً تفاعلية للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم نادي «كلمة» للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورشاً تعليمية تفاعلية للأطفال في مكتبة «السيف»، ضمن برنامجه الصيفي للعام الجاري.

وتمكّن ورش العمل الأطفال من التعبير عن آرائهم من خلال الكتابة والرسم، كما تشجعهم على القراءة والكتابة باللغة العربية، وتدربهم على الإلقاء وإدارة جلسات قراءة القصص بأنفسهم.

شارك في الورش أطفال من فئات عمرية مختلفة تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عاماً، حيث استمعوا في بداية الورشة إلى قراءة قصة بشكل تعبيري، ومن ثم قام الأطفال بعدها بقراءة القصص التي اختاروها من ترجمات مشروع «كلمة» أمام مسمع أصدقائهم الذين أبدوا آراءهم حول الأداء أثناء القراءة. تخلل الفعالية أيضاً ورشة كتابة قصص للأطفال باستخدام الدمى.