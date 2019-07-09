«بترا» الإسباني يتوج بجائزة مهرجان منارات السينمائي في تونس

المصدر: تونس - رويترز

توج الفيلم الروائي الإسباني «بترا» للمخرج خايمي روزاليس بجائزة «المنار الذهبي» في الدورة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية التي أسدل الستار عليها الأحد.

وقالت لجنة تحكيم المهرجان في مسوغات منح الجائزة «إتقان في الإخراج، وقصة تعطي للمشاهد مكانة مثيرة... أسباب متعددة جعلت اللجنة تمنحه بالإجماع جائزة أفضل فيلم».

وفاز بجائزة التمثيل الأولى اليوناني يانيس دراكوبولوس عن دوره في فيلم «شفقة» من إخراج بابيس ماكريديس.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي اللبناني «المرجوحة» من إخراج سيرسل عريس.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المصرية سلوى محمد علي وعضوية التونسية سهير بن عمارة والمخرج الفرنسي ميشال لوكلار والكاتب الجزائري كمال داود والممثلة التركية داملا سونمز.