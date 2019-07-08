لص يحرج الشرطة بطريقة هروبه من السجن

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تصدر لص بوليفي في الآونة الأخيرة عناوين الأخبار بعد أن تمكن من الهرب من السجن من خلال ضغط جسمه وتمريره عبر قضبان زنزانته.

وجرى اعتقال خورخي مانتيلا ، المعروف أيضًا باسم "كوكو" ، في الأصل من قبل الشرطة في لاباز قبل أسبوع ، بعد نشر مقطع فيديو التقط بواسطة الكاميرات الأمنية ويظهر فيه وهو يقتحم مقرًا في العاصمة البوليفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان كوكو معروفًا باسم "سارق فيلا فاطمة" في المنطقة التي كان يعمل فيها عادة ، يحمل مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدته على اقتحام المنازل عندما ألقت الشرطة القبض عليه.

ووجهت إليه تهمة السطو واقتيد إلى سجن محلي في انتظار الحكم. ومع ذلك ، لم يقض الكثير من الوقت هناك حيث تمكن السبت الماضي من الهروب من زنزانته في السجن من خلال القضبان المعدنية بفضل نحافته، عندما كان الحراس لاهون عن مراقبته.

وأحرج هروبه الشرطة المحلية ووشنت عملية واسعة النطاق في حي شعبي في لاباز، وتم القبض عليه قبل الفرار من البلاد إلى بيرو المجاورة.