صورة ريهام سعيد تصدم جمهورها بعد إصابتها بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت المذيعة المصرية ريهام سعيد، أول صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام"، بعد إعلان إصابتها بمرض بكتيريّ خطير في الوجه، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت خلال السّاعات الماضية حول حالتها المرضية.

وكتبت المذيعة المصرية على الصورة "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء".

وكانت ريهام قد عانت من ميكروب في أنفها تفاقم بعد ذلك إلى جزء من الوجه لتقوم بإجراء عملية، وتخضع لعلاج مكثف لمدة أسبوعين، خوفاً من أن يصل الميكروب للمخ.

وأصيبت المذيعة المصرية ببكتيريا غريبة تشوه الوجه، وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بعدما أصيبت بالمرض الذي قد يسبب الوفاة إذا وصل للمخ.

وكتبت ريهام سعيد على حسابها في أنستغرام": "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

وأجرت المذيعة فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة، كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.