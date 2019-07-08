(فيديو) لا يقبله عقل ولا منطق.. نار تحت أسطوانة الغاز لزيادة التدفّق

المصدر: البيان الالكتروني

في تصرف غير مسؤول لا يقبله منطق ولا عقل يقوم بعض العمال في بعض المطاعم السعودية بإشعال النار تحت أسطوانات الغاز، بهدف زيادة تدفق الغاز؛ على حد تعبيرهم، غير مكترثين بالخطر المميت والعواقب الوخيمة التي قد تحدث جراء ذلك، ما يحول المطاعم إلى قنابل موقوتة.

ونشرت سحيفة "سبق" السعودية عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو، يوثق مشهدًا في أحد المطاعم؛ إلا أنه لم يحدد المكان أو الزمان؛ وسط مطالبات من المغردين بضرورة تشديد الرقابة من قِبَل البلديات على المطاعم التي تتوسط الأحياء السكنية؛ بل إن بعضها تعلوه شقق تسكنها أسر؛ مناشدين منعَ مثل تلك التصرفات وفرض عقوبات صارمة تصل للإغلاق في حال تم رصد هذا النوع من المخالفات المميتة.

من جهتها، حذّرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية من هذه الممارسات الخاطئة؛ مشيرة إلى أن البعض يلجأ -وخاصة المطاعم- إلى تسخين أسطوانات الغاز؛ بغرض زيادة التدفق بمعدل عالٍ، والذي يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة غاز البترول المسال؛ بسبب تحوله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية؛ مما ينتج عنه انخفاض تدريجي في المعدل.

وأوضحت أن هذه الطريقة تنطوي عليها مخاطر كبيرة؛ خاصة عند تعريض الأسطوانة للهب بشكل مباشر، وطالبت باستخدام السبل الصحيحة في رفع عملية التدفق من خلال استخدام أكثر من أسطوانة، مع استخدام منظم الغاز المناسب؛ لافتة إلى أنه من الأفضل استخدام خزانات الغاز المركزية في حال تحققت اشتراطات السلامة لتركيبه.

(فيديو) لا يقبله عقل ولا منطق.. نار تحت أسطوانة الغاز لزيادة التدفّقhttps://t.co/Q7oVToTUxQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LAV5hxfCFQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2019