«الأب» البلغاري يخطف جائزة «كارلو فيفاري»

المصدر: دبي - البيان

فاز فيلم «الأب»، من إخراج الثنائي البلغاري كريستينا غروزيفا وبيتار فالشانوف، بالجائزة الكبرى في النسخة 54 من المهرجان السينمائي الدولي المقام بمنتجع كارلوفيفاري التشيكي، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

اختارت لجنة التحكيم الفيلم من بين 12 فيلماً متنافساً على جائزة الكرة الأرضية الكريستال، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 25 ألف دولار.

يحكي الفيلم دراما عائلية، مع بعض الكوميديا، حول رجل يؤمن تماماً بأن زوجته تحاول التواصل معه بعد وفاتها. فازت أفلام سابقة لثنائي الإخراج، منها فيلم «الدرس» (2014) و«المجد» (2016)، بجوائز في عدد آخر من المهرجانات السينمائية الدولية.

يذكر أن مهرجان السينما الدولي في كارلوفي فاري هو أكبر مهرجانات أفلام في وسط أوربا وأوربا الشرقية. وهو من أقدم مهرجانات أفلام وهو مصنف في صنف «أ» إلى جانب مهرجان كان (فرنسا) وبرلين والبندقية أو طوكيو. ويرجع تأريخ المهرجان إلى عام 1946 حيث تم تنظيم المهرجان الأول في مدينة «ماريانسكي لازني».