مليحة تُعرّف زوّارها بالسياحة البيئية والأثرية خلال الصيف

المصدر: Ⅶ مليحة - البيان

أطلق مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية تجربة جديدة للزوار خلال أشهر الصيف، تتضمن تقديم لمحة عن العصور التاريخية التي مرت بها منطقة مليحة، عبر زيارة المتحف الذي يتيح للزوار التعرف على أساليب وظروف حياة سكان المنطقة منذ آلاف السنين من خلال المعارض والعروض التفاعلية والقطع الأثرية، كما يساعد البرنامج السياح على الاطلاع على البيئة الأثرية والمواقع التاريخية في مناطق مليحة وجبل البحيص والفاية في الشارقة.

حزمة

وتتيح حزمة «آلة الزمن» الصيفية الجديدة للزوار التعرف على الأحافير الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى تعلم صناعة الأدوات البدائية التي كانت تستعمل من قبل الإنسان في العصر الحجري، والتعرف أيضاً على الثقافات القديمة التي استقرت في منطقة مليحة، وعلى النباتات والحيوانات الموجودة في المنطقة. ويوفر مشروع مليحة، في حال كان الطقس لطيفاً، فرصة لاستمتاع الزائرين بتجارب صحراوية فريدة، بما في ذلك الجولات المسائية والقيادة على الكثبان الرملية، بالإضافة إلى قيادة سيارات الدفع الرباعي.

أسعار

ويبلغ سعر التذكرة الخاصة بالمتحف 25 درهماً للشخص البالغ و15 درهماً للأطفال بين 5-12 عاماً، وسيكون الدخول مجاناً للأطفال دون سن 4، كما يبلغ سعر التذاكر العائلية (شخصين بالغين و3 أطفال) 55 درهماً، بينما تستطيع المجموعات المدرسية الحصول على خصم خاص بقيمة 10 دراهم للشخص الواحد. كما يبلغ سعر التذكر الخاصة بحزمة «آلة الزمن» 50 درهماً للبالغين و25 درهماً للأطفال بين 6 و15 عاماً، في حين يبلغ سعر التذكرة العائلية 125 درهماً لعائلة مكونة من شخصين بالغين وطفلين.