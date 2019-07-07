تقنية تمكن الأزواج الصم من إنجاب أطفال أصحاء السمع

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشف عالم روسي عن اعتزامه استخدام مقص كريسبر المثير للجدل والخاص بتحرير الحمض النووي، وذلك لإتاحة الفرصة للأزواج الصم إنجاب أطفال يتمتعون بحاسة سمع سليمة.

وقال دينيس ريبريكوف ، عالم الأحياء ، إنه يعرف خمسة أزواج يعانون من الصمم الوراثي ويشعرون بالقلق من احتمال ولادة أطفالهم بحالتهم نفسها.

والمعروف أن سبب الصمم الوراثي هو فقدان جزء من الحمض النووي الذي يوقف نمو حاسة السمع لدى أي شخص.

ويعتقد ريبريكوف أنه بإمكانه استخدام مقص كريسبر لإصلاح خطأ الحمض النووي هذا ومنع الأزواج من نقل الإعاقة إلى أطفالهم ، وفقًا لما أوردته مجلة "نيو ساينتست" الأمريكية.

لكنه واجه انتقادات من العلماء في هذا المجال الذين يحذرون من أن الجراحة لم يتم اختبارها وقد تكون محفوفة بالمخاطر.