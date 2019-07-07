ضبط سنجاب متلبساً بالجرم المشهود

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

قضم سنجاب جشع أكثر ما يمكن مضغه من العلف بأن حشر جسمه داخل معلف الطيور.

وتدافع السنجاب داخل المعلف المعدني ليتغذى على البذور لكنه لم يستطع التملص من خلال القضبان بعد تناول الوجبة.

ورصدت صاحبة المنزل سوزي سميث هذا الحيوان محبوسا في الحديقة الخلفية لمنزلها في ريديتش، ببريطانيا، وحاولت إنقاذه في البداية بعد أن تم ضبطه بالجرم المشهود في داخل المعلف .

وأوضحت سميث أنها وضعت المغذي بالكامل في سلة ولفت السنجاب بمنشفة حتى تتمكن من تخليصه.

ولحسن الحظ ، تمكنت من تحريره بعناية عن طريق قطع قضبين معدنيين من المعلف وسحبه منه، ثم قامت بإجراء فحص سريع له في الحديقة قبل إطلاق سراحه.



