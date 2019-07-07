أنشطة وجلسات حوارية في مكتبة قصر الوطن خلال يوليو الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامج الفعاليات الذي سيقام في مكتبة قصر الوطن خلال شهر يوليو الجاري، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والجلسات الحوارية.

ويشتمل البرنامج على فعاليات متنوعة ابتداءً من اليوم، حيث تعقد جلسة حوارية بعنوان «تجربة كاتب فائز بجائزة»، والتي ستقدمها الكاتبة فاطمة المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وتتحدث خلالها عن تجربتها في الكتابة والحصول على 19 جائزة في مجال الأدب والثقافة.

ويتضمن البرنامج جلسة بتاريخ 14 يوليو الجاري وبعنوان «ثقافات عابرة للحدود»، يقدمها الكاتب مطر محمود، مدير أكاديمية «قرطبة» الدولية للتدريب، ومنسق برنامج الإبداع الثقافي للمواهب الأردنية الأدبية الصاعدة كبادرة ذاتية تطوعية.

«أقلامٌ مُبدعة»

كما يشهد البرنامج، إقامة ورشة عمل «أقلامٌ مُبدعة»، تستمر لـ3 أيام، خلال الفترة من 21 وحتى 23 يوليو الجاري، يقدمها الشاعر جميل داري، وتستهدف الورشة الموهوبين في الكتابة لترسيخ مبادئ الكتابة لديهم وتطويرها على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية.