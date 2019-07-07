تكريم رحّالة «ركايب» بعد قطع الربع الخالي

المصدر: العين - البيان

كرّم الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، الرحّالة من أبناء قبيلة العوامر المشاركين في قافلة «ركايب» القاطعة لصحراء الربع الخالي. وهما حسن بن سلامة العامري، ويسلم بن سالم العامري، وذلك في مجلسه بمنطقة المرخانية في مدينة العين، بحضور حشد كبير من أعيان القبائل وأبناء قبيلة العوامر.

وتعد «ركايب» أول قافلة عالمية تعبر صحراء الربع الخالي على ظهور الإبل بمشاركة أكثر من 80 مشتركاً من مختلف دول العالم، انطلقوا من واحة أوبار إلى واحة وبرين خلال 22 يوماً قاطعين مسافة تقدر بنحو 600 كيلومتر. وأثنى ابن حم على جهود الرحّالة في قطع صحراء الربع الخالي.

حفاوة اللقاء

من جانبهما، أعرب المكرمان حسن ويسلم عن سعادتهما بهذا اللقاء والاحتفاء من قبل الشيخ مسلم بن حم، مؤكدين أن دعم ورعاية المتميزين يسهم في توفير مناخ محفز للعطاء، ويعد دافعاً حقيقياً لإنجاز أفضل، وأوضحا أنهما تعلّما الكثير من خلال رحلة قطع الربع الخالي، من الصبر، وبساطة حياة الأجداد وسحر الصحراء، إضافة إلى العادات والتقاليد الجميلة لقبائلنا البدوية.