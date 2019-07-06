رانيا يوسف تثير ضجة بفستان جديد

المصدر: دبي – البيان

أثارت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جديدة تظهر فيها بفستان أحمر قصير بتعليق قالت فيه: «أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك».

الصورة نشرتها الممثلة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور «إنستغرام» مساء الخميس، لتنال أكثر من 97 ألف تفاعل خلال ساعات قليلة.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقاً بارتدائها فستاناً جريذاً في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها «تريندات السوشيال ميديا» على مدار يومين. وعلقت الممثلة حينها في تصريحات لـ«سي إن إن بالعربية»، بأنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: «ارتديت فستاناً بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرجانات العالمية بالخارج»، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.