«ثقافة أبوظبي» تكشف عن تفاصيل مخيم «مكتبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مخيم «مكتبة» الصيفي لعام 2019 للأطفال والشباب، تحت شعار «عندما أكبر»، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو ولغاية 8 أغسطس في كل من مكتبة منتزه خليفة والباهية والوثبة وزايد المركزية والمرفأ.

ويتضمن برنامج مخيم «مكتبة» الصيفي مجموعةً من الأنشطة التي تركز على ثيمة المهن والمهارات والحرف المستقبلية، من خلال ورش عمل تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل؛ القراءة.

والتصميم وأساسيات القانون ومهارات الإسعاف الأولي، وإعادة التدوير، وفنون الخط العربي، وكتابة المدونات، وصناعة الدمى والموسيقى، والزراعة، ومهارات الطهي. ويعتبر مخيم «مكتبة» الصيفي المكان المثالي الذي يتيح للأطفال واليافعين الفرصة لاستكشاف اهتماماتهم والتعرف على المهن التي يريدون ممارستها لاحقاً في حياتهم.

وتصاحب فعاليات مخيم «مكتبة» الصيفي مسابقة «تحدي القراءة الصيفي» و«مبادرة أمين المكتبة الصغير»، التي تقام بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية التي أخذت على عاتقها مهمة تشجيع أفراد المجتمع على القراءة والاطلاع. كما يقدم مخيم «مكتبة» الصيفي ورشاً مصممةً خصيصاً للفتيات تحت مجموعة مختلفة من العناوين، بما في ذلك الحرف اليدوية والخط العربي والديكوباج وغيرها.

تواصل

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «نتطلع لعودة مخيم مكتبة الصيفي والتواصل مع عدد كبير من الأطفال الشباب لإثراء معارفهم. ويعتبر الشعار المختار لهذا العام «عندما أكبر» موضوعاً يثير اهتمام المشاركين؛ بخاصة أنّه أتاح لنا تصميم برنامج يشتمل على الكثير من الاهتمامات الواسعة والمتنوعة التي يمتلكها الأطفال اليوم، والمساعدة على توجيههم نحو مهنة أو هواية مستقبلية.

كما تلبي ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي يوفرها برنامج المخيم الصيفي مجموعة كبيرة من الهوايات والتطلعات التي من المتوقع أن ترضي كافة الأذواق، ومن المؤكد أنّ المشاركين سيتعلمون شيئاً جديداً إلى جانب قضائهم لأوقات مليئة بالترفيه والمرح».