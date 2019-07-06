إيران ترحّل النجمة جوس ستون

المصدر: دبي - البيان

أكدت المغنية البريطانية جوس ستون أنها طردت من إيران حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قامت بها.

وقد أوقفت لفترة وجيزة في مطار جزيرة كيش قبل أن تُرحَّل في اليوم التالي، على ما جاء في رسالة نشرت على حسابها عبر خدمة «انستغرام»، لأن السلطات اشتبهت في أنها ستغني في مكان عام.

ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة منذ ثورة 1979.

وكتبت الفنانة البريطانية: «كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية، لأن الأمر غير مسموح به في هذا البلد، لأنني امرأة»، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت جوس ستون في الرسالة، التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح «أنا قريبة جداً وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءاً صغيراً من قلبي».

وقالت المطربة البريطانية جوس ستون إن السلطات الإيرانية رحلتها بعد وصولها لإحياء حفل في البلاد.

وذكرت في مقطع فيديو نشرته على «إنستغرام»: «حسناً، ذهبنا إلى إيران، تم اعتقالنا ثم ترحيلنا».

ونشرت صوراً لها وهي تستقل طائرة متجهة إلى جزيرة كيش.

أوردت صحف إيرانية تقارير عن منشور ستون على إنستغرام، الخميس، رغم عدم وجود تعليق من الحكومة على مزاعمها.

واشتهرت ستون عام 2003 كمطربة مراهقة لها صوت كبير مفعم بالحيوية، وكان ألبومها الأول «ذا سول سيشن» الأكثر مبيعاً في بريطانيا، كما شاركت في بعض الأفلام.