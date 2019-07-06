زياد الرحـباني على برنامج مهرجان الحمامات التونسي

المصدر: تونس - رويترز

يحل الموسيقي اللبناني زياد الرحباني ضيفاً على تونس في أغسطس عندما يزورها للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي بدورته الخامسة والخمسين.

وقال مدير المهرجان لسعد سعيد في مؤتمر صحافي الخميس «نجحنا في برمجة الفنان زياد الرحباني ضمن فعاليات المهرجان.. نتوقع أن يكون حدثاً فنياً كبيراً لأنه بالرغم من مكانة الفنان على المستوى العربي والدولي لكنه يزور تونس لأول مرة ويكون في مهرجان الحمامات».

ويقدم الرحباني (63 عاماً) حفلين في مهرجان الحمامات يومي الثاني والثالث من أغسطس.

وكشف مدير المهرجان عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل 30 عرضاً موزعة على 27 سهرة نصيب الفن التونسي منها 16 عرضاً.

وقال: «هو مهرجان دولي بامتياز منفتح على محيطه المغاربي والعربي والأفريقي والمتوسطي والدولي.. سيستمتع الجمهور بعروض متميزة من تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر وكندا ومالي والكاميرون وفنزويلا والولايات المتحدة وجاميكا وفرنسا».

وأضاف: «العروض الموسيقية للمهرجان تنفتح على كل الألوان والأنماط الموسيقية والتيارات والاتجاهات بحضور موسيقى الجاز وموسيقى الميتال وعروض شبابية إضافة إلى نجوم الأغنية التونسية صابر الرباعي وأمينة فاخت».

ويبدأ المهرجان في العاشر من يوليو بالعرض المسرحي (رسائل الحرية) المأخوذ عن نص للكاتب عز الدين مدني وإخراج حافظ خليفة الذي يقدم لأول مرة بالمركز الثقافي الدولي في الحمامات.

ويأتي الختام في 17 أغسطس مع حفل المطربة التونسية أمينة فاخت.

ويكرم المهرجان المغنية التونسية نعمة (85 عاماً) بعرض تحييه فرقة الأوبرا التونسية ويشارك فيه فنانون من أجيال مختلفة يوم 24 يوليو.

ومن بين أبرز المشاركين بالمهرجان المغربي عزيز سحماوي والفنانة الكندية شارلوت كاردان والجزائرية سعاد ماسي والمصري محمد محسن واللبناني مروان الخوري والأمريكية ليز ماكومب.

ويكتسب المهرجان الذي تأسس في 1966 اسمه من مدينة الحمامات الساحلية في شمال تونس.