345 فنان كاريكاتير يحتفون بالثقافة في القاهرة غداً

المصدر: القاهرة - البيان

تنطلق غداً، في القاهرة، الدورة السادسة من الملتقى الدولي للكاريكاتير بمشاركة نحو 345 فناناً من 71 دولة عربية وأجنبية.

ويختار الملتقى لهذه الدورة محور الثقافة، حيث يحتفي الملتقى بشخصيات ثقافية مصرية بارزة، ويعرض 100 بورتريه للأديب الراحل نجيب محفوظ من عمل مائة فنان من أنحاء العالم.

وتحل الكويت ضيف شرف الملتقى، الذي يقام في الفترة من السابع إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري في قصر الأمير طاز الأثري.

وقال الفنان فوزي مرسي، مدير عام الملتقى، إن لجنة اختيار الأعمال المشاركة اختارت نحو 420 عملا فنيا من أصل 1800 عمل.

وأشار فوزي إلى أن الملتقى في هذه الدورة يناقش موضوعا هاما، وهو الثقافة، حيث دعا الفنانون المشاركون من خلال لوحاتهم الساخرة إلى الاهتمام بالثقافة التي هي إحدى الركائز الأساسية في بناء الأمم، كما أن الثقافة والفنون الراقية هي القوى الناعمة التي تدفع الشعوب للتقارب، ومزج الحضارات، ومد جسور من العلاقات الجيدة التي تؤتي ثمارها فيما بعد على كافة الدول بالرخاء والتنمية.

واحتفاء بالشخصيات الثقافية المصرية البارزة يعرض الملتقى 100 بورتريه للأديب الراحل نجيب محفوظ من عمل مائة فنان من أنحاء العالم.

وقال مرسي إن الملتقى سيكرم هذا العام الفنان عبد المنعم رخا (1910-1989) الذي يعد الأب الروحي للكاريكاتير المصري.

ومن مصر يشارك نحو 50 فنانا من بينهم أحمد سمير فريد ونورا مكرم وعمرو فاقوسي ونشوى سعيد وخضر حسن وخالد المرصفي ومحمد عفت وصفوت المنقبادي وأمينة هاشم.